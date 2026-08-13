Análise técnica de Manadia (UMXM) hoje A página de Análise de Manadia fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de UMXM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Manadia abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Manadia (UMXM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1496 -- -38.21% -93.46% -81.30%

Fluxo de capital de Manadia Entrada líquida Preço de UMXMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.15 2026-08-12 $0.00 M 0.15 2026-08-11 $0.00 M 0.18 2026-08-10 $0.00 M 0.20 2026-08-09 $0.00 M 0.21 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Manadia (UMXM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Manadia. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h UMXM / USDT $0.1496 $0.1496 $0.1496 -0.79% 591.28K (USDT) Negociar