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Análise técnica de Manadia (UMXM) hoje

Análise técnica de Manadia (UMXM) hoje

A página de Análise de Manadia fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de UMXM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Manadia abaixo.

Variação de preço de Manadia (UMXM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1496---38.21%-93.46%-81.30%
Saiba mais sobre o preço de Manadia

Fluxo de capital de Manadia

Entrada líquidaPreço de UMXMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.15
2026-08-12$0.00 M0.15
2026-08-11$0.00 M0.18
2026-08-10$0.00 M0.20
2026-08-09$0.00 M0.21

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Manadia

UMXMUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em UMXM com alavancagem. Explore a negociação de futuros de UMXMUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Manadia (UMXM) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Manadia.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
UMXM/USDT
$0.1496
$0.1496$0.1496
-0.79%
591.28K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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