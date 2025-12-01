Preço de Ulalo HealthPassport hoje

O preço ao vivo de Ulalo HealthPassport (ULA) hoje é $ 0.001509, com uma variação de 0.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ULA para USD é de $ 0.001509 por ULA.

Ulalo HealthPassport ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ULA. Nas últimas 24 horas, ULA foi negociado entre $ 0.001495 (mínimo) e $ 0.001544 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ULA movimentou-se -0.47% na última hora e +2.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 53.99K.

Informações de mercado de Ulalo HealthPassport (ULA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 53.99K$ 53.99K $ 53.99K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública AVAX_CCHAIN

A capitalização de mercado atual de Ulalo HealthPassport é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 53.99K. A oferta em circulação de ULA é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.51M.