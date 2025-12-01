Preço de U Coin hoje

O preço ao vivo de U Coin (UCOIN) hoje é $ 0.002885, com uma variação de 12.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UCOIN para USD é de $ 0.002885 por UCOIN.

U Coin ocupa atualmente a posição #4559 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 UCOIN. Nas últimas 24 horas, UCOIN foi negociado entre $ 0.002881 (mínimo) e $ 0.00575 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.06424320268888757, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.002891601467153062.

No desempenho de curto prazo, UCOIN movimentou-se -0.86% na última hora e -44.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 40.59K.

Informações de mercado de U Coin (UCOIN)

Classificação No.4559 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 40.59K$ 40.59K $ 40.59K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

