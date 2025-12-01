Preço de Uber hoje

O preço ao vivo de Uber (UBERON) hoje é $ 85.79, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UBERON para USD é de $ 85.79 por UBERON.

Uber ocupa atualmente a posição #2153 em capitalização de mercado, totalizando $ 879.22K, com um fornecimento em circulação de 10.25K UBERON. Nas últimas 24 horas, UBERON foi negociado entre $ 85.49 (mínimo) e $ 85.79 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 145.09739014986184, enquanto a mínima histórica foi de $ 81.60647647536094.

No desempenho de curto prazo, UBERON movimentou-se +0.01% na última hora e +0.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.95K.

Informações de mercado de Uber (UBERON)

Classificação No.2153 Capitalização de mercado $ 879.22K$ 879.22K $ 879.22K Volume (24h) $ 55.95K$ 55.95K $ 55.95K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 879.22K$ 879.22K $ 879.22K Fornecimento Circulante 10.25K 10.25K 10.25K Fornecimento total 10,248.49475971 10,248.49475971 10,248.49475971 Blockchain pública ETH

