Análise técnica de Unibase (UB) hoje A página de Análise de Unibase fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de UB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Unibase abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Unibase (UB) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.13288 -- -8.45% +73.85% -43.10%

Indicadores técnicos de Unibase

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Unibase em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 15 Neutro 0 Compra 11 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Venda Venda 9 Neutro 0 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.13284 0.13281 R2 0.13281 0.1328 R1 0.1328 0.13279 PP 0.13277 0.13277 S1 0.13276 0.13276 S2 0.13273 0.13275 S3 0.13272 0.13273

Sinais de mercado Unibase Volume líquido atual de ordens em aberto -0.23M $4.33 M $4.55 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $1.98 M Vendas ativas de 3 dias $1.97 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.04M Compras ativas de 7 dias $6.66 M Vendas ativas de 7 dias $6.62 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Unibase Entrada líquida Preço de UBUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Unibase (UB) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Unibase. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h UB / USDT $0.13294 $0.13294 $0.13294 -1.78% 680.86K (USDT) Negociar