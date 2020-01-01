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Análise técnica de Unibase (UB) hoje

Análise técnica de Unibase (UB) hoje

A página de Análise de Unibase fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de UB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Unibase abaixo.

Variação de preço de Unibase (UB)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.13288---8.45%+73.85%-43.10%
Saiba mais sobre o preço de Unibase

Indicadores técnicos de Unibase

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Unibase em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 15
Neutro 0
Compra 11
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:VendaVenda 9Neutro 0Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.13284
0.13281
R2
0.13281
0.1328
R1
0.1328
0.13279
PP
0.13277
0.13277
S1
0.13276
0.13276
S2
0.13273
0.13275
S3
0.13272
0.13273

Sinais de mercado Unibase

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.23M
$4.33 M
$4.55 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$1.98 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.97 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.04M
Compras ativas de 7 dias
$6.66 M
Vendas ativas de 7 dias
$6.62 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Unibase

Entrada líquidaPreço de UBUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
UB/USDT
$0.13294
$0.13294$0.13294
-1.78%
680.86K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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