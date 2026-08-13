Análise técnica de UnifAI (UAI) hoje A página de Análise de UnifAI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de UAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de UnifAI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de UnifAI (UAI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.2577 -- -2.24% -28.58% +4.41%

Indicadores técnicos de UnifAI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do UnifAI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 3 Compra 9 Médias móveis : Venda Venda 11 Neutro 0 Compra 3 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 3 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.2578 0.2577 R2 0.2577 0.2577 R1 0.2577 0.2577 PP 0.2576 0.2576 S1 0.2576 0.2576 S2 0.2575 0.2576 S3 0.2575 0.2575

Sinais de mercado UnifAI Volume líquido atual de ordens em aberto -0.17M $1.52 M $1.69 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.04M Compras ativas de 3 dias $1.21 M Vendas ativas de 3 dias $1.25 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.12M Compras ativas de 7 dias $3.76 M Vendas ativas de 7 dias $3.87 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de UnifAI Entrada líquida Preço de UAIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.26 2026-08-12 -$0.04 M 0.25 2026-08-11 $0.00 M 0.27 2026-08-10 -$0.02 M 0.25 2026-08-09 -$0.05 M 0.24 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie UnifAI (UAI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o UnifAI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h UAI / USDT $0.2586 $0.2586 $0.2586 +2.25% 638.98K (USDT) Negociar