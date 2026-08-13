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Análise técnica de UnifAI (UAI) hoje

Análise técnica de UnifAI (UAI) hoje

A página de Análise de UnifAI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de UAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de UnifAI abaixo.

Variação de preço de UnifAI (UAI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.2577---2.24%-28.58%+4.41%
Saiba mais sobre o preço de UnifAI

Indicadores técnicos de UnifAI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do UnifAI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 3
Compra 9
Médias móveis:VendaVenda 11Neutro 0Compra 3
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 3Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.2578
0.2577
R2
0.2577
0.2577
R1
0.2577
0.2577
PP
0.2576
0.2576
S1
0.2576
0.2576
S2
0.2575
0.2576
S3
0.2575
0.2575

Sinais de mercado UnifAI

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.17M
$1.52 M
$1.69 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.04M
Compras ativas de 3 dias
$1.21 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.25 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.12M
Compras ativas de 7 dias
$3.76 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.87 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de UnifAI

Entrada líquidaPreço de UAIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.26
2026-08-12-$0.04 M0.25
2026-08-11$0.00 M0.27
2026-08-10-$0.02 M0.25
2026-08-09-$0.05 M0.24

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
UAI/USDT
$0.2586
$0.2586$0.2586
+2.25%
638.98K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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UAI
UAI
USD
USD

1 UAI = 0.2577 USD