Análise técnica de United Stables (U) hoje A página de Análise de United Stables fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de U, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de United Stables abaixo. Cadastrar

Variação de preço de United Stables (U) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.0003 -- 0.00% -0.06% +0.03%

Fluxo de capital de United Stables Entrada líquida Preço de UUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.97 M 1.00 2026-08-12 $1.86 M 1.00 2026-08-11 $0.63 M 1.00 2026-08-10 -$1.21 M 1.00 2026-08-09 $0.70 M 1.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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