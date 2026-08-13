Análise técnica de Tutorial (TUT) hoje A página de Análise de Tutorial fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TUT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Tutorial abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Tutorial (TUT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.067381 -- +145.33% +442.65% +428.51%

Indicadores técnicos de Tutorial

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Tutorial em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 18 Neutro 5 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 5 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.06712 0.06705 R2 0.06705 0.06701 R1 0.06702 0.06699 PP 0.06695 0.06695 S1 0.06692 0.06691 S2 0.06685 0.06689 S3 0.06682 0.06685

Sinais de mercado Tutorial Volume líquido atual de ordens em aberto -0.56M $9.91 M $10.47 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.14M Compras ativas de 3 dias $12.11 M Vendas ativas de 3 dias $11.97 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.64M Compras ativas de 7 dias $80.50 M Vendas ativas de 7 dias $79.86 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Tutorial Entrada líquida Preço de TUTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $1.31 M 0.07 2026-08-12 -$0.01 M 0.07 2026-08-11 $0.34 M 0.09 2026-08-10 $1.73 M 0.12 2026-08-09 $8.47 M 0.15 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Tutorial (TUT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Tutorial. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TUT / USDT $0.067381 $0.067381 $0.067381 -0.86% 207.02M (USDT) Negociar