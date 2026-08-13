Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Tutorial, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Tutorial, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre TUT

Informações sobre preços de TUT

O que é TUT

Site oficial do TUT

Tokenomics de TUT

Previsão de preço de TUT

Histórico de preço de TUT

Guia de compra de TUT

Conversor de TUT para moeda Fiat

Spot TUT

Futuros USDT-M de TUT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Tutorial (TUT) hoje

Análise técnica de Tutorial (TUT) hoje

A página de Análise de Tutorial fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TUT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Tutorial abaixo.

Variação de preço de Tutorial (TUT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.067381--+145.33%+442.65%+428.51%
Saiba mais sobre o preço de Tutorial

Indicadores técnicos de Tutorial

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Tutorial em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 18
Neutro 5
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 5Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.06712
0.06705
R2
0.06705
0.06701
R1
0.06702
0.06699
PP
0.06695
0.06695
S1
0.06692
0.06691
S2
0.06685
0.06689
S3
0.06682
0.06685

Sinais de mercado Tutorial

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.56M
$9.91 M
$10.47 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.14M
Compras ativas de 3 dias
$12.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$11.97 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.64M
Compras ativas de 7 dias
$80.50 M
Vendas ativas de 7 dias
$79.86 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Tutorial

Entrada líquidaPreço de TUTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$1.31 M0.07
2026-08-12-$0.01 M0.07
2026-08-11$0.34 M0.09
2026-08-10$1.73 M0.12
2026-08-09$8.47 M0.15

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Tutorial

Negocie Tutorial (TUT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Tutorial.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TUT/USDT
$0.067381
$0.067381$0.067381
-0.86%
207.02M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de TUT para USD

Montante

TUT
TUT
USD
USD

1 TUT = 0.067381 USD