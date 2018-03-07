Análise técnica de TrueUSD (TUSD) hoje A página de Análise de TrueUSD fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TUSD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TrueUSD abaixo. Cadastrar

Variação de preço de TrueUSD (TUSD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.9967 -- +0.06% -0.21% -0.33%

Fluxo de capital de TrueUSD Entrada líquida Preço de TUSDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 1.00 2026-08-12 $0.00 M 1.00 2026-08-11 -$0.01 M 1.00 2026-08-10 -$0.03 M 1.00 2026-08-09 -$0.36 M 1.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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