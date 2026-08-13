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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Turtle, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Turtle, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Turtle (TURTLE) hoje

Análise técnica de Turtle (TURTLE) hoje

A página de Análise de Turtle fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TURTLE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Turtle abaixo.

Variação de preço de Turtle (TURTLE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04312--+1.14%+32.10%-17.35%
Saiba mais sobre o preço de Turtle

Indicadores técnicos de Turtle

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Turtle em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 1
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04314
0.04313
R2
0.04313
0.04312
R1
0.04312
0.04312
PP
0.04311
0.04311
S1
0.0431
0.0431
S2
0.04309
0.0431
S3
0.04308
0.04309

Sinais de mercado Turtle

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.21M
$5.75 M
$6.96 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Turtle

Entrada líquidaPreço de TURTLEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12-$0.01 M0.04
2026-08-11-$0.02 M0.04
2026-08-10-$0.04 M0.04
2026-08-09-$0.03 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Turtle (TURTLE) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TURTLE/USDT
$0.04311
$0.04311$0.04311
-2.33%
1.34M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

TURTLE
TURTLE
USD
USD

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