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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Turbo, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Turbo, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Turbo (TURBO) hoje

Análise técnica de Turbo (TURBO) hoje

A página de Análise de Turbo fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TURBO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Turbo abaixo.

Variação de preço de Turbo (TURBO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0007942---4.80%-4.32%-40.20%
Saiba mais sobre o preço de Turbo

Indicadores técnicos de Turbo

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Turbo em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 3
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 1Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.000794
0.000794
R2
0.000794
0.000793
R1
0.000793
0.000793
PP
0.000793
0.000793
S1
0.000792
0.000792
S2
0.000792
0.000792
S3
0.000791
0.000792

Sinais de mercado Turbo

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.27M
$15.76 M
$16.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.25 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.26 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.04M
Compras ativas de 7 dias
$0.78 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.74 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Turbo

Entrada líquidaPreço de TURBOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12$0.02 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10-$0.08 M0.00
2026-08-09$0.08 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Turbo (TURBO) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TURBO/USDT
$0.0007942
$0.0007942$0.0007942
-1.06%
98.50M (USDT)
TURBO/USDC
$0.0007945
$0.0007945$0.0007945
-0.77%
71.09M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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TURBO
USD
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