Preço de Tuna Chain hoje

O preço ao vivo de Tuna Chain (TUNACHAIN) hoje é $ 0.0003306, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TUNACHAIN para USD é de $ 0.0003306 por TUNACHAIN.

Tuna Chain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TUNACHAIN. Nas últimas 24 horas, TUNACHAIN foi negociado entre $ 0.0003296 (mínimo) e $ 0.0003314 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TUNACHAIN movimentou-se -0.07% na última hora e -8.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.41K.

Informações de mercado de Tuna Chain (TUNACHAIN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 55.41K$ 55.41K $ 55.41K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 69.43K$ 69.43K $ 69.43K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 210,000,000 210,000,000 210,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Tuna Chain é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.41K. A oferta em circulação de TUNACHAIN é --, com um fornecimento total de 210000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 69.43K.