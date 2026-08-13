Análise técnica de Test (TST) hoje A página de Análise de Test fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TST, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Test abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Test (TST) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.014631 -- +41.59% +34.48% -26.22%

Indicadores técnicos de Test

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Test em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 1 Compra 12 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01468 0.01468 R2 0.01468 0.01467 R1 0.01467 0.01467 PP 0.01467 0.01467 S1 0.01466 0.01466 S2 0.01466 0.01466 S3 0.01465 0.01466

Sinais de mercado Test Volume líquido atual de ordens em aberto -0.31M $5.64 M $5.95 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $1.23 M Vendas ativas de 3 dias $1.23 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $5.87 M Vendas ativas de 7 dias $5.89 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Test Entrada líquida Preço de TSTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.05 M 0.01 2026-08-12 -$0.10 M 0.01 2026-08-11 -$1.15 M 0.02 2026-08-10 -$1.01 M 0.02 2026-08-09 -$0.86 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Test (TST) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Test. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TST / USDT $0.014603 $0.014603 $0.014603 +2.03% 10.04M (USDT) Negociar TST / USDC $0.014652 $0.014652 $0.014652 +2.28% 3.89M (USDT) Negociar