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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Test, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Test, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Test (TST) hoje

Análise técnica de Test (TST) hoje

A página de Análise de Test fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TST, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Test abaixo.

Variação de preço de Test (TST)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.014631--+41.59%+34.48%-26.22%
Saiba mais sobre o preço de Test

Indicadores técnicos de Test

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Test em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 1
Compra 12
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01468
0.01468
R2
0.01468
0.01467
R1
0.01467
0.01467
PP
0.01467
0.01467
S1
0.01466
0.01466
S2
0.01466
0.01466
S3
0.01465
0.01466

Sinais de mercado Test

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.31M
$5.64 M
$5.95 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$1.23 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.23 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$5.87 M
Vendas ativas de 7 dias
$5.89 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Test

Entrada líquidaPreço de TSTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.05 M0.01
2026-08-12-$0.10 M0.01
2026-08-11-$1.15 M0.02
2026-08-10-$1.01 M0.02
2026-08-09-$0.86 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Test (TST) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Test.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TST/USDT
$0.014603
$0.014603$0.014603
+2.03%
10.04M (USDT)
TST/USDC
$0.014652
$0.014652$0.014652
+2.28%
3.89M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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TST
USD
USD

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