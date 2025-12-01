Preço de Tesla hoje

O preço ao vivo de Tesla (TSLAON) hoje é $ 432.42, com uma variação de 1.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TSLAON para USD é de $ 432.42 por TSLAON.

Tesla ocupa atualmente a posição #1304 em capitalização de mercado, totalizando $ 5.39M, com um fornecimento em circulação de 12.45K TSLAON. Nas últimas 24 horas, TSLAON foi negociado entre $ 423.86 (mínimo) e $ 433.81 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 473.8661895239948, enquanto a mínima histórica foi de $ 329.3669085162907.

No desempenho de curto prazo, TSLAON movimentou-se +1.28% na última hora e +9.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 59.16K.

Informações de mercado de Tesla (TSLAON)

Classificação No.1304 Capitalização de mercado $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M Volume (24h) $ 59.16K$ 59.16K $ 59.16K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M Fornecimento Circulante 12.45K 12.45K 12.45K Fornecimento total 12,454.33156865 12,454.33156865 12,454.33156865 Blockchain pública ETH

