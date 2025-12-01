Preço de Truvia hoje

O preço ao vivo de Truvia (TRUVIA) hoje é $ 0.00000001503, com uma variação de 7.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRUVIA para USD é de $ 0.00000001503 por TRUVIA.

Truvia ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TRUVIA. Nas últimas 24 horas, TRUVIA foi negociado entre $ 0.00000001349 (mínimo) e $ 0.0000000166 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TRUVIA movimentou-se -5.77% na última hora e -47.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.07M.

Informações de mercado de Truvia (TRUVIA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.56M$ 31.56M $ 31.56M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Truvia é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.07M. A oferta em circulação de TRUVIA é --, com um fornecimento total de 2100000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.56M.