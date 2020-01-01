Análise técnica de Swarm Network (TRUTH) hoje A página de Análise de Swarm Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TRUTH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Swarm Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Swarm Network (TRUTH) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.013476 -- +2.57% +16.20% -31.58%

Indicadores técnicos de Swarm Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Swarm Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 18 Neutro 5 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 5 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.013563 0.013563 R2 0.013563 0.013562 R1 0.013562 0.013562 PP 0.013562 0.013562 S1 0.013561 0.013561 S2 0.013561 0.013561 S3 0.01356 0.013561

Sinais de mercado Swarm Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.19M $3.23 M $3.43 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.11 M Vendas ativas de 3 dias $0.11 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.36 M Vendas ativas de 7 dias $0.34 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Swarm Network Entrada líquida Preço de TRUTHUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Swarm Network (TRUTH) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Swarm Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TRUTH / USDT $0.013483 $0.013483 $0.013483 +0.67% 9.97M (USDT) Negociar