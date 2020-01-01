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Análise técnica de Swarm Network (TRUTH) hoje

Análise técnica de Swarm Network (TRUTH) hoje

A página de Análise de Swarm Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TRUTH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Swarm Network abaixo.

Variação de preço de Swarm Network (TRUTH)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.013476--+2.57%+16.20%-31.58%
Saiba mais sobre o preço de Swarm Network

Indicadores técnicos de Swarm Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Swarm Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 18
Neutro 5
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 5Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.013563
0.013563
R2
0.013563
0.013562
R1
0.013562
0.013562
PP
0.013562
0.013562
S1
0.013561
0.013561
S2
0.013561
0.013561
S3
0.01356
0.013561

Sinais de mercado Swarm Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.19M
$3.23 M
$3.43 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.11 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.36 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.34 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Swarm Network

Entrada líquidaPreço de TRUTHUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Swarm Network (TRUTH) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Swarm Network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TRUTH/USDT
$0.013483
$0.013483$0.013483
+0.67%
9.97M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USD

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