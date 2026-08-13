Análise técnica de Intuition (TRUST) hoje A página de Análise de Intuition fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TRUST, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Intuition abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Intuition (TRUST) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0507 -- -1.14% +4.42% -29.38%

Indicadores técnicos de Intuition

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Intuition em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 4 Compra 15 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 8 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.05082 0.05081 R2 0.05081 0.05081 R1 0.05081 0.05081 PP 0.0508 0.0508 S1 0.0508 0.0508 S2 0.05079 0.0508 S3 0.05079 0.05079

Sinais de mercado Intuition Volume líquido atual de ordens em aberto -0.25M $0.96 M $1.21 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Intuition Entrada líquida Preço de TRUSTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.05 2026-08-12 -$0.02 M 0.05 2026-08-11 -$0.01 M 0.05 2026-08-10 $0.02 M 0.05 2026-08-09 $0.02 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Intuition (TRUST) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Intuition. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TRUST / USDT $0.05075 $0.05075 $0.05075 -0.86% 1.17M (USDT) Negociar