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Análise técnica de Intuition (TRUST) hoje

Análise técnica de Intuition (TRUST) hoje

A página de Análise de Intuition fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TRUST, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Intuition abaixo.

Variação de preço de Intuition (TRUST)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0507---1.14%+4.42%-29.38%
Saiba mais sobre o preço de Intuition

Indicadores técnicos de Intuition

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Intuition em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 4
Compra 15
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 2Compra 8
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.05082
0.05081
R2
0.05081
0.05081
R1
0.05081
0.05081
PP
0.0508
0.0508
S1
0.0508
0.0508
S2
0.05079
0.0508
S3
0.05079
0.05079

Sinais de mercado Intuition

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.25M
$0.96 M
$1.21 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Intuition

Entrada líquidaPreço de TRUSTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.05
2026-08-12-$0.02 M0.05
2026-08-11-$0.01 M0.05
2026-08-10$0.02 M0.05
2026-08-09$0.02 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TRUST/USDT
$0.05075
$0.05075$0.05075
-0.86%
1.17M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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