Análise técnica de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) hoje A página de Análise de OFFICIAL TRUMP fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TRUMP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OFFICIAL TRUMP abaixo. Cadastrar

Variação de preço de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.404 -- -4.56% -9.19% -40.66%

Fluxo de capital de OFFICIAL TRUMP Entrada líquida Preço de TRUMPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.34 M 1.41 2026-08-12 -$0.43 M 1.46 2026-08-11 -$0.93 M 1.47 2026-08-10 -$0.06 M 1.49 2026-08-09 -$0.01 M 1.51 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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