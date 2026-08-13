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Análise técnica de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) hoje

Análise técnica de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) hoje

A página de Análise de OFFICIAL TRUMP fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TRUMP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OFFICIAL TRUMP abaixo.

Variação de preço de OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.404---4.56%-9.19%-40.66%
Saiba mais sobre o preço de OFFICIAL TRUMP

Fluxo de capital de OFFICIAL TRUMP

Entrada líquidaPreço de TRUMPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.34 M1.41
2026-08-12-$0.43 M1.46
2026-08-11-$0.93 M1.47
2026-08-10-$0.06 M1.49
2026-08-09-$0.01 M1.51

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie OFFICIAL TRUMP (TRUMP) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OFFICIAL TRUMP.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TRUMP/USDT
$1.404
$1.404$1.404
-4.03%
1.08M (USDT)
TRUMP/USDC
$1.401
$1.401$1.401
-4.22%
38.43K (USDT)
TRUMP/USD1
$1.403
$1.403$1.403
-4.16%
36.92K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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