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Análise técnica de TROLL (TROLLSOL) hoje

Análise técnica de TROLL (TROLLSOL) hoje

A página de Análise de TROLL fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TROLLSOL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TROLL abaixo.

Variação de preço de TROLL (TROLLSOL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.038206---3.62%-24.02%-71.96%
Saiba mais sobre o preço de TROLL

Indicadores técnicos de TROLL

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TROLL em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 1
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 5Neutro 0Compra 9
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0386
0.03859
R2
0.03859
0.03858
R1
0.03858
0.03858
PP
0.03857
0.03857
S1
0.03856
0.03856
S2
0.03855
0.03856
S3
0.03854
0.03855

Sinais de mercado TROLL

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.04M
$0.14 M
$0.18 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.03 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de TROLL

Entrada líquidaPreço de TROLLSOLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TROLLSOL/USDT
$0.038206
$0.038206$0.038206
+2.65%
2.01M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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TROLLSOL
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