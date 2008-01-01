Análise técnica de TROLL (TROLLSOL) hoje A página de Análise de TROLL fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TROLLSOL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TROLL abaixo. Cadastrar

Variação de preço de TROLL (TROLLSOL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.038206 -- -3.62% -24.02% -71.96%

Indicadores técnicos de TROLL

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TROLL em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 1 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 5 Neutro 0 Compra 9 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0386 0.03859 R2 0.03859 0.03858 R1 0.03858 0.03858 PP 0.03857 0.03857 S1 0.03856 0.03856 S2 0.03855 0.03856 S3 0.03854 0.03855

Sinais de mercado TROLL Volume líquido atual de ordens em aberto -0.04M $0.14 M $0.18 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.04 M Vendas ativas de 7 dias $0.03 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de TROLL Entrada líquida Preço de TROLLSOLUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie TROLL (TROLLSOL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TROLL. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TROLLSOL / USDT $0.038206 $0.038206 $0.038206 +2.65% 2.01M (USDT) Negociar