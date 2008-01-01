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Análise técnica de TROLL (TROLLSOL) hoje
Variação de preço de TROLL (TROLLSOL)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.038206
|--
|-3.62%
|-24.02%
|-71.96%
Indicadores técnicos de TROLL
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TROLL em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra
|Venda 5
|Neutro 0
|Compra 9
|Indicadores técnicos:
|Venda
|Venda 7
|Neutro 1
|Compra 4
Sinais de mercado TROLL
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de TROLL
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.