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Análise técnica de TROLL (TROLL) hoje
Variação de preço de TROLL (TROLL)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.000000001704
|--
|-0.82%
|-1.28%
|-44.86%
Fluxo de capital de TROLL
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.03 M
|0.00
|2026-08-11
|-$0.04 M
|0.00
|2026-08-10
|-$0.03 M
|0.00
|2026-08-09
|$0.01 M
|0.00
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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