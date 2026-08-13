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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre TROLL, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre TROLL, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de TROLL (TROLL) hoje

Análise técnica de TROLL (TROLL) hoje

A página de Análise de TROLL fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TROLL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TROLL abaixo.

Variação de preço de TROLL (TROLL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.000000001704---0.82%-1.28%-44.86%
Saiba mais sobre o preço de TROLL

Fluxo de capital de TROLL

Entrada líquidaPreço de TROLLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12$0.03 M0.00
2026-08-11-$0.04 M0.00
2026-08-10-$0.03 M0.00
2026-08-09$0.01 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie TROLL (TROLL) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TROLL.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TROLL/USDT
$0.000000001703
$0.000000001703$0.000000001703
+0.05%
31254.99B (USDT)

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As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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