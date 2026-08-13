Análise técnica de TROLL (TROLL) hoje A página de Análise de TROLL fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TROLL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TROLL abaixo. Cadastrar

Variação de preço de TROLL (TROLL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.000000001704 -- -0.82% -1.28% -44.86%

Fluxo de capital de TROLL Entrada líquida Preço de TROLLUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 $0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 -$0.03 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie TROLL (TROLL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TROLL. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TROLL / USDT $0.000000001703 $0.000000001703 $0.000000001703 +0.05% 31254.99B (USDT) Negociar