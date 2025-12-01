Preço de Trillions hoje

O preço ao vivo de Trillions (TRILLIONS) hoje é $ 0.0023351, com uma variação de 18.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRILLIONS para USD é de $ 0.0023351 por TRILLIONS.

Trillions ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TRILLIONS. Nas últimas 24 horas, TRILLIONS foi negociado entre $ 0.0018511 (mínimo) e $ 0.0024 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TRILLIONS movimentou-se +17.88% na última hora e +10.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 65.19K.

Informações de mercado de Trillions (TRILLIONS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 65.19K$ 65.19K $ 65.19K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública PLASMA

