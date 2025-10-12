O preço ao vivo de Tren Finance hoje é 0.00005395 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TREN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TREN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Tren Finance hoje é 0.00005395 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TREN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TREN facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 TREN para USD

+0.09%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Tren Finance (TREN)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:59:23 (UTC+8)

Informações de preço de Tren Finance (TREN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

--
----

--
----

-3.18%

+0.09%

-28.17%

-28.17%

O preço em tempo real de Tren Finance (TREN) é $ 0.00005395. Nas últimas 24 horas, TREN foi negociado entre a mínima de $ 0.00005387 e a máxima de $ 0.00005583, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TREN é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, TREN variou -3.18% na última hora, +0.09% nas últimas 24 horas e -28.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tren Finance (TREN)

BASE

A capitalização de mercado atual de Tren Finance é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.83K. A oferta em circulação de TREN é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 53.95K.

Histórico de preços de Tren Finance (TREN) em USD

Acompanhe as variações de preço de Tren Finance para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0000000485+0.09%
30 dias$ -0.00003455-39.04%
60 dias$ -0.00013815-71.92%
90 dias$ -0.00190605-97.25%
Variação de preço de Tren Finance hoje

Hoje, TREN registrou uma variação de $ +0.0000000485 (+0.09%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Tren Finance

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00003455 (-39.04%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Tren Finance

Expandindo a visualização para 60 dias, TREN teve uma variação de $ -0.00013815 (-71.92%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Tren Finance

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00190605 (-97.25%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Tren Finance (TREN)!

Confira agora a página de histórico de preço do Tren Finance.

O que é Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Tren Finance de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TREN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Tren Finance em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Tren Finance tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Tren Finance (em USD)

Quanto valerá Tren Finance (TREN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Tren Finance (TREN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Tren Finance.

Confira a previsão de preço de Tren Finance agora!

Tokenomics de Tren Finance (TREN)

Compreender a tokenomics de Tren Finance (TREN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TREN agora!

Como comprar Tren Finance (TREN)

Quer saber como comprar Tren Finance? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Tren Finance facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TREN para moedas locais

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Tren Finance

Quanto vale hoje o Tren Finance (TREN)?
O preço ao vivo de TREN em USD é 0.00005395 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TREN para USD?
O preço atual de TREN para USD é $ 0.00005395. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Tren Finance?
A capitalização de mercado de TREN é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TREN?
O fornecimento circulante de TREN é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TREN?
TREN atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TREN?
TREN atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de TREN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TREN é $ 55.83K USD.
TREN vai subir ainda este ano?
TREN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TREN para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Tren Finance (TREN)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

