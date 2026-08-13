Análise técnica de Treehouse (TREE) hoje A página de Análise de Treehouse fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TREE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Treehouse abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Treehouse (TREE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03427 -- -1.44% -20.23% -51.35%

Indicadores técnicos de Treehouse

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Treehouse em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 2 Compra 11 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 1 Compra 3 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03431 0.03431 R2 0.03431 0.0343 R1 0.0343 0.0343 PP 0.0343 0.0343 S1 0.03429 0.03429 S2 0.03429 0.03429 S3 0.03428 0.03429

Sinais de mercado Treehouse Volume líquido atual de ordens em aberto -0.14M $3.38 M $3.52 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.01 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Treehouse Entrada líquida Preço de TREEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.03 2026-08-12 -$0.04 M 0.03 2026-08-11 -$0.09 M 0.03 2026-08-10 -$0.02 M 0.04 2026-08-09 -$0.03 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Treehouse (TREE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Treehouse. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TREE / USDT $0.03427 $0.03427 $0.03427 -0.22% 1.57M (USDT) Negociar