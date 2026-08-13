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Análise técnica de Treehouse (TREE) hoje

Análise técnica de Treehouse (TREE) hoje

A página de Análise de Treehouse fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TREE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Treehouse abaixo.

Variação de preço de Treehouse (TREE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03427---1.44%-20.23%-51.35%
Saiba mais sobre o preço de Treehouse

Indicadores técnicos de Treehouse

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Treehouse em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 2
Compra 11
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 1Compra 3
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03431
0.03431
R2
0.03431
0.0343
R1
0.0343
0.0343
PP
0.0343
0.0343
S1
0.03429
0.03429
S2
0.03429
0.03429
S3
0.03428
0.03429

Sinais de mercado Treehouse

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.14M
$3.38 M
$3.52 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.01 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Treehouse

Entrada líquidaPreço de TREEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.03
2026-08-12-$0.04 M0.03
2026-08-11-$0.09 M0.03
2026-08-10-$0.02 M0.04
2026-08-09-$0.03 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TREE/USDT
$0.03427
$0.03427$0.03427
-0.22%
1.57M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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TREE
TREE
USD
USD

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