Análise técnica de Tradoor (TRADOOR) hoje A página de Análise de Tradoor fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TRADOOR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Tradoor abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Tradoor (TRADOOR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.622 -- +8.87% +51.59% -8.45%

Indicadores técnicos de Tradoor

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Tradoor em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 10 Neutro 1 Compra 15 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Neutro Venda 6 Neutro 1 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.6227 0.6226 R2 0.6226 0.6226 R1 0.6226 0.6226 PP 0.6225 0.6225 S1 0.6225 0.6225 S2 0.6224 0.6225 S3 0.6224 0.6224

Sinais de mercado Tradoor Volume líquido atual de ordens em aberto -0.35M $5.43 M $5.78 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.30 M Vendas ativas de 3 dias $0.28 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $1.33 M Vendas ativas de 7 dias $1.32 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Tradoor Entrada líquida Preço de TRADOORUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Tradoor (TRADOOR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Tradoor. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TRADOOR / USDT $0.622 $0.622 $0.622 +3.09% 119.09K (USDT) Negociar