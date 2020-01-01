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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Tradoor, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Tradoor, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Tradoor (TRADOOR) hoje

Análise técnica de Tradoor (TRADOOR) hoje

A página de Análise de Tradoor fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TRADOOR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Tradoor abaixo.

Variação de preço de Tradoor (TRADOOR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.622--+8.87%+51.59%-8.45%
Saiba mais sobre o preço de Tradoor

Indicadores técnicos de Tradoor

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Tradoor em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 10
Neutro 1
Compra 15
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 1Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.6227
0.6226
R2
0.6226
0.6226
R1
0.6226
0.6226
PP
0.6225
0.6225
S1
0.6225
0.6225
S2
0.6224
0.6225
S3
0.6224
0.6224

Sinais de mercado Tradoor

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.35M
$5.43 M
$5.78 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.30 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.28 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$1.33 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.32 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Tradoor

Entrada líquidaPreço de TRADOORUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Tradoor (TRADOOR) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TRADOOR/USDT
$0.622
$0.622$0.622
+3.09%
119.09K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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TRADOOR
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