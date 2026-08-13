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Análise técnica de TOWNS (TOWNS) hoje

Análise técnica de TOWNS (TOWNS) hoje

A página de Análise de TOWNS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TOWNS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TOWNS abaixo.

Variação de preço de TOWNS (TOWNS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.002229---2.54%+18.88%-33.74%
Saiba mais sobre o preço de TOWNS

Indicadores técnicos de TOWNS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TOWNS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 5
Compra 10
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 1Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.002224
0.002223
R2
0.002223
0.002223
R1
0.002223
0.002223
PP
0.002222
0.002222
S1
0.002222
0.002222
S2
0.002221
0.002222
S3
0.002221
0.002221

Sinais de mercado TOWNS

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$1.54 M
$1.57 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.25 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.23 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.69 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.72 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de TOWNS

Entrada líquidaPreço de TOWNSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12-$0.03 M0.00
2026-08-11-$0.27 M0.00
2026-08-10-$0.34 M0.00
2026-08-09-$0.34 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TOWNS/USDT
$0.002226
$0.002226$0.002226
-1.19%
31.78M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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TOWNS
TOWNS
USD
USD

1 TOWNS = 0.002229 USD