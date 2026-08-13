Análise técnica de TOWNS (TOWNS) hoje A página de Análise de TOWNS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TOWNS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TOWNS abaixo. Cadastrar

Variação de preço de TOWNS (TOWNS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002229 -- -2.54% +18.88% -33.74%

Indicadores técnicos de TOWNS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TOWNS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 5 Compra 10 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 1 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.002224 0.002223 R2 0.002223 0.002223 R1 0.002223 0.002223 PP 0.002222 0.002222 S1 0.002222 0.002222 S2 0.002221 0.002222 S3 0.002221 0.002221

Sinais de mercado TOWNS Volume líquido atual de ordens em aberto -0.02M $1.54 M $1.57 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $0.25 M Vendas ativas de 3 dias $0.23 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $0.69 M Vendas ativas de 7 dias $0.72 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de TOWNS Entrada líquida Preço de TOWNSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 -$0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.27 M 0.00 2026-08-10 -$0.34 M 0.00 2026-08-09 -$0.34 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie TOWNS (TOWNS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TOWNS. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TOWNS / USDT $0.002226 $0.002226 $0.002226 -1.19% 31.78M (USDT) Negociar