Preço de Alttown hoje

O preço ao vivo de Alttown (TOWN) hoje é $ 0.0013619, com uma variação de 3.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOWN para USD é de $ 0.0013619 por TOWN.

Alttown ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TOWN. Nas últimas 24 horas, TOWN foi negociado entre $ 0.0012661 (mínimo) e $ 0.0016753 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TOWN movimentou-se +1.58% na última hora e +111.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.02K.

Informações de mercado de Alttown (TOWN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 54.02K$ 54.02K $ 54.02K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Alttown é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.02K. A oferta em circulação de TOWN é --, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.72M.