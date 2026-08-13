Análise técnica de Toshi (TOSHI) hoje A página de Análise de Toshi fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TOSHI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Toshi abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Toshi (TOSHI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0001007 -- -2.43% -8.29% -47.91%

Indicadores técnicos de Toshi

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Toshi em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 5 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 1 Compra 13 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0001005 0.0001004 R2 0.0001004 0.0001004 R1 0.0001004 0.0001004 PP 0.0001003 0.0001003 S1 0.0001003 0.0001003 S2 0.0001002 0.0001003 S3 0.0001002 0.0001002

Sinais de mercado Toshi Volume líquido atual de ordens em aberto 0.12M $1.50 M $1.38 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.13 M Vendas ativas de 7 dias $0.13 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Toshi Entrada líquida Preço de TOSHIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.04 M 0.00 2026-08-12 $0.05 M 0.00 2026-08-11 -$0.05 M 0.00 2026-08-10 -$0.03 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Toshi (TOSHI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Toshi. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TOSHI / USDT $0.0001008 $0.0001008 $0.0001008 -1.55% 529.46M (USDT) Negociar