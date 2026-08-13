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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Toshi, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Toshi, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Toshi (TOSHI) hoje

Análise técnica de Toshi (TOSHI) hoje

A página de Análise de Toshi fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TOSHI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Toshi abaixo.

Variação de preço de Toshi (TOSHI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0001007---2.43%-8.29%-47.91%
Saiba mais sobre o preço de Toshi

Indicadores técnicos de Toshi

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Toshi em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 5
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 1Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0001005
0.0001004
R2
0.0001004
0.0001004
R1
0.0001004
0.0001004
PP
0.0001003
0.0001003
S1
0.0001003
0.0001003
S2
0.0001002
0.0001003
S3
0.0001002
0.0001002

Sinais de mercado Toshi

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.12M
$1.50 M
$1.38 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Toshi

Entrada líquidaPreço de TOSHIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.04 M0.00
2026-08-12$0.05 M0.00
2026-08-11-$0.05 M0.00
2026-08-10-$0.03 M0.00
2026-08-09$0.01 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TOSHI/USDT
$0.0001008
$0.0001008$0.0001008
-1.55%
529.46M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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TOSHI
TOSHI
USD
USD

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