Preço de Torum hoje

O preço ao vivo de Torum (TORUM) hoje é $ 0.003434, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TORUM para USD é de $ 0.003434 por TORUM.

Torum ocupa atualmente a posição #2269 em capitalização de mercado, totalizando $ 666.53K, com um fornecimento em circulação de 194.10M TORUM. Nas últimas 24 horas, TORUM foi negociado entre $ 0.003414 (mínimo) e $ 0.00349 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.3939493863553967, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.002637578225314152.

No desempenho de curto prazo, TORUM movimentou-se 0.00% na última hora e +2.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 95.45K.

Informações de mercado de Torum (TORUM)

Classificação No.2269 Capitalização de mercado $ 666.53K$ 666.53K $ 666.53K Volume (24h) $ 95.45K$ 95.45K $ 95.45K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Fornecimento Circulante 194.10M 194.10M 194.10M Fornecimento total 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Torum é $ 666.53K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 95.45K. A oferta em circulação de TORUM é 194.10M, com um fornecimento total de 800000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.75M.