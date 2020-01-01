Análise técnica de The Toad Pepe (TOAD) hoje A página de Análise de The Toad Pepe fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TOAD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de The Toad Pepe abaixo. Cadastrar

Variação de preço de The Toad Pepe (TOAD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00935 -- +211.66% +211.66% +211.66%

Indicadores técnicos de The Toad Pepe

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do The Toad Pepe em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 1 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 0 Compra 1 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00942 0.00941 R2 0.00941 0.00939 R1 0.00939 0.00939 PP 0.00938 0.00938 S1 0.00936 0.00936 S2 0.00935 0.00936 S3 0.00933 0.00935

Sinais de mercado The Toad Pepe Volume líquido atual de ordens em aberto -0.02M $0.07 M $0.09 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $2.46 M Vendas ativas de 3 dias $2.44 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $2.60 M Vendas ativas de 7 dias $2.57 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de The Toad Pepe Entrada líquida Preço de TOADUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie The Toad Pepe (TOAD) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Toad Pepe. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TOAD / USD1 $0.00936 $0.00936 $0.00936 -3.40% 5.52M (USDT) Negociar TOAD / USDT $0.00935 $0.00935 $0.00935 -3.40% 16.25M (USDT) Negociar