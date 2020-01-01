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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre The Toad Pepe, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre The Toad Pepe, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de The Toad Pepe (TOAD) hoje

Análise técnica de The Toad Pepe (TOAD) hoje

A página de Análise de The Toad Pepe fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TOAD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de The Toad Pepe abaixo.

Variação de preço de The Toad Pepe (TOAD)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00935--+211.66%+211.66%+211.66%
Saiba mais sobre o preço de The Toad Pepe

Indicadores técnicos de The Toad Pepe

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do The Toad Pepe em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 1
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00942
0.00941
R2
0.00941
0.00939
R1
0.00939
0.00939
PP
0.00938
0.00938
S1
0.00936
0.00936
S2
0.00935
0.00936
S3
0.00933
0.00935

Sinais de mercado The Toad Pepe

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$0.07 M
$0.09 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$2.46 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.44 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$2.60 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.57 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de The Toad Pepe

Entrada líquidaPreço de TOADUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie The Toad Pepe (TOAD) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Toad Pepe.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TOAD/USD1
$0.00936
$0.00936$0.00936
-3.40%
5.52M (USDT)
TOAD/USDT
$0.00935
$0.00935$0.00935
-3.40%
16.25M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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