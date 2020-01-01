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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre The Top Floor Boss, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre The Top Floor Boss, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de The Top Floor Boss (TJR) hoje

Análise técnica de The Top Floor Boss (TJR) hoje

A página de Análise de The Top Floor Boss fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TJR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de The Top Floor Boss abaixo.

Variação de preço de The Top Floor Boss (TJR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0001265---14.47%-61.88%-96.84%
Saiba mais sobre o preço de The Top Floor Boss

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Entrada líquidaPreço de TJRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Top Floor Boss.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TJR/USD1
$0.0001262
$0.0001262$0.0001262
-5.82%
420.64M (USDT)
TJR/USDT
$0.0001265
$0.0001265$0.0001265
-5.72%
403.15M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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