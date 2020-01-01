Análise técnica de The Top Floor Boss (TJR) hoje A página de Análise de The Top Floor Boss fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TJR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de The Top Floor Boss abaixo. Cadastrar

Variação de preço de The Top Floor Boss (TJR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0001265 -- -14.47% -61.88% -96.84%

Fluxo de capital de The Top Floor Boss Entrada líquida Preço de TJRUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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