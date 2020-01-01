Análise técnica de The Top Floor Boss (TJR) hoje
Variação de preço de The Top Floor Boss (TJR)
|Preço atual
|24 horas
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|$0.0001265
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|-14.47%
|-61.88%
|-96.84%
Fluxo de capital de The Top Floor Boss
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
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