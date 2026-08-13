Preço de The Top Floor Boss hoje

O preço ao vivo de The Top Floor Boss (TJR) hoje é R$ 0.0001265, com uma variação de 6.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TJR para BRL é de R$ 0.0001265 por TJR.

The Top Floor Boss ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TJR. Nas últimas 24 horas, TJR foi negociado entre R$ 0.00012 (mínimo) e R$ 0.00014 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TJR movimentou-se +0.31% na última hora e -14.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 52.93K.

Informações de mercado de The Top Floor Boss (TJR)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 52.93KR$ 52.93K R$ 52.93K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 126.50KR$ 126.50K R$ 126.50K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 999,999,733 999,999,733 999,999,733 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de The Top Floor Boss é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 52.93K. A oferta em circulação de TJR é --, com um fornecimento total de 999999733. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 126.50K.