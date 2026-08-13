Cotação The Top Floor Boss (TJR)
O preço ao vivo de The Top Floor Boss (TJR) hoje é R$ 0.0001265, com uma variação de 6.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TJR para BRL é de R$ 0.0001265 por TJR.
The Top Floor Boss ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TJR. Nas últimas 24 horas, TJR foi negociado entre R$ 0.00012 (mínimo) e R$ 0.00014 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, TJR movimentou-se +0.31% na última hora e -14.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 52.93K.
SOL
A capitalização de mercado atual de The Top Floor Boss é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 52.93K. A oferta em circulação de TJR é --, com um fornecimento total de 999999733. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 126.50K.
+0.31%
-6.15%
-14.47%
-14.47%
Acompanhe as variações de preço de The Top Floor Boss para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.000043023
|-6.15%
|30 dias
|R$ -0.0002053
|-61.88%
|60 dias
|R$ -0.0038735
|-96.84%
|90 dias
|R$ -0.0038735
|-96.84%
Hoje, TJR registrou uma variação de R$ -0.000043023 (-6.15%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0002053 (-61.88%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, TJR teve uma variação de R$ -0.0038735 (-96.84%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0038735 (-96.84%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de The Top Floor Boss (TJR)!
Confira agora a página de histórico de preço do The Top Floor Boss.
Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de The Top Floor Boss. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de TJR é: otimista, otimista 60% | pessimista 40%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|Ponto de pivô
|R1 < Preço ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Acima do pivô central, mas não em uma zona de preço extremamente elevado.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O TJR_USDT está operando acima do centro de 1,819E-4 no período de 4 horas, com a cotação atual em 1,857E-4, tendo rompido a resistência R1 em 1,849E-4. O preço encontra-se na camada superior do sistema de pivôs, e a estrutura de curto prazo apresenta uma tendência claramente compradora. Tanto o conjunto das médias móveis quanto o grupo EMA sinalizam posição de compra, enquanto os indicadores corroboram a validade da estabilidade atual acima do importante nível de divisão. O MACD formou um cruzamento de alta, com as linhas rápida e lenta divergindo na mesma direção, evidenciando uma liberação concentrada de força ascendente. O RSI permanece em zona neutra, sem atingir valores extremos de sobrecompra, mantendo espaço para novas altas. Os indicadores KDJ e StochRSI acompanham o movimento dos preços, sem sinais claros de divergência de topo. As Bandas de Bollinger continuam abertas de forma estável, sem ampliação anormal da volatilidade, refletindo um ambiente de mercado racional e alinhado à tendência. No curto prazo, a atenção se volta para a resistência R2 em 1,882E-4, que representa cerca de 1,35% acima do preço atual. Já abaixo, o primeiro suporte relevante é justamente o nível R1 recém-rompido, em 1,849E-4, distante menos de 0,5% do valor atual. Caso ocorra uma correção para testar o centro de 1,819E-4, essa retração representaria aproximadamente 2,05%, configurando um suporte estrutural mais distante. Por fim, os níveis S1 (1,786E-4) e S2 (1,756E-4) funcionam como pontos de defesa adicionais em níveis mais profundos, mas por ora não são considerados referências imediatas para operações.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de The Top Floor Boss pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com The Top Floor Boss? Comprar TJR é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar The Top Floor Boss. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de The Top Floor Boss (TJR).
Possuir The Top Floor Boss permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
Comprar The Top Floor Boss (TJR) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.
Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC
Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.
TJR is a meme coin.
Para uma compreensão mais aprofundada de The Top Floor Boss, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Faça long ou short em TJR com alavancagem. Explore a negociação de futuros de TJRUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Top Floor Boss.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.