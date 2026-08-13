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O preço ao vivo de The Top Floor Boss hoje é 0.0001265 BRL. A capitalização de mercado de TJR é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de TJR para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de The Top Floor Boss hoje é 0.0001265 BRL. A capitalização de mercado de TJR é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de TJR para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Logo de The Top Floor Boss

Cotação The Top Floor Boss (TJR)

Preço em tempo real de 1 TJR para BRL

R$0.000656535
R$0.000656535R$0.000656535
-6.15%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de The Top Floor Boss (TJR)
Última atualização da página: 2026-08-13 08:54:23 (UTC+8)

Preço de The Top Floor Boss hoje

O preço ao vivo de The Top Floor Boss (TJR) hoje é R$ 0.0001265, com uma variação de 6.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TJR para BRL é de R$ 0.0001265 por TJR.

The Top Floor Boss ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TJR. Nas últimas 24 horas, TJR foi negociado entre R$ 0.00012 (mínimo) e R$ 0.00014 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TJR movimentou-se +0.31% na última hora e -14.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 52.93K.

Informações de mercado de The Top Floor Boss (TJR)

--
----

R$ 52.93K
R$ 52.93KR$ 52.93K

R$ 126.50K
R$ 126.50KR$ 126.50K

--
----

999,999,733
999,999,733 999,999,733

SOL

A capitalização de mercado atual de The Top Floor Boss é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 52.93K. A oferta em circulação de TJR é --, com um fornecimento total de 999999733. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 126.50K.

Histórico de preço de The Top Floor Boss BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.00012
R$ 0.00012R$ 0.00012
Mínimo 24h
R$ 0.00014
R$ 0.00014R$ 0.00014
Máximo 24h

R$ 0.00012
R$ 0.00012R$ 0.00012

R$ 0.00014
R$ 0.00014R$ 0.00014

--
----

--
----

+0.31%

-6.15%

-14.47%

-14.47%

Histórico de preços de The Top Floor Boss (TJR) em BRL

Acompanhe as variações de preço de The Top Floor Boss para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.000043023-6.15%
30 diasR$ -0.0002053-61.88%
60 diasR$ -0.0038735-96.84%
90 diasR$ -0.0038735-96.84%
Variação de preço de The Top Floor Boss hoje

Hoje, TJR registrou uma variação de R$ -0.000043023 (-6.15%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de The Top Floor Boss

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0002053 (-61.88%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de The Top Floor Boss

Expandindo a visualização para 60 dias, TJR teve uma variação de R$ -0.0038735 (-96.84%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de The Top Floor Boss

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0038735 (-96.84%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de The Top Floor Boss (TJR)!

Confira agora a página de histórico de preço do The Top Floor Boss.

Análise para The Top Floor Boss

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de The Top Floor Boss. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de The Top Floor Boss hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de TJR é: otimista, otimista 60% | pessimista 40%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôR1 < Preço ≤ R2Entre R1‑R2Acima do pivô central, mas não em uma zona de preço extremamente elevado.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O TJR_USDT está operando acima do centro de 1,819E-4 no período de 4 horas, com a cotação atual em 1,857E-4, tendo rompido a resistência R1 em 1,849E-4. O preço encontra-se na camada superior do sistema de pivôs, e a estrutura de curto prazo apresenta uma tendência claramente compradora. Tanto o conjunto das médias móveis quanto o grupo EMA sinalizam posição de compra, enquanto os indicadores corroboram a validade da estabilidade atual acima do importante nível de divisão. O MACD formou um cruzamento de alta, com as linhas rápida e lenta divergindo na mesma direção, evidenciando uma liberação concentrada de força ascendente. O RSI permanece em zona neutra, sem atingir valores extremos de sobrecompra, mantendo espaço para novas altas. Os indicadores KDJ e StochRSI acompanham o movimento dos preços, sem sinais claros de divergência de topo. As Bandas de Bollinger continuam abertas de forma estável, sem ampliação anormal da volatilidade, refletindo um ambiente de mercado racional e alinhado à tendência. No curto prazo, a atenção se volta para a resistência R2 em 1,882E-4, que representa cerca de 1,35% acima do preço atual. Já abaixo, o primeiro suporte relevante é justamente o nível R1 recém-rompido, em 1,849E-4, distante menos de 0,5% do valor atual. Caso ocorra uma correção para testar o centro de 1,819E-4, essa retração representaria aproximadamente 2,05%, configurando um suporte estrutural mais distante. Por fim, os níveis S1 (1,786E-4) e S2 (1,756E-4) funcionam como pontos de defesa adicionais em níveis mais profundos, mas por ora não são considerados referências imediatas para operações.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para The Top Floor Boss

Previsão de preço de The Top Floor Boss (TJR) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de TJR em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de The Top Floor Boss (TJR) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de The Top Floor Boss pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço The Top Floor Boss pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de TJR para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de The Top Floor Boss.

Como comprar e investir em The Top Floor Boss em Brasil

Pronto para começar com The Top Floor Boss? Comprar TJR é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar The Top Floor Boss. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de The Top Floor Boss (TJR).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e The Top Floor Boss será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar The Top Floor Boss(TJR)

O que você pode fazer com The Top Floor Boss

Possuir The Top Floor Boss permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar The Top Floor Boss (TJR) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é The Top Floor Boss (TJR)

TJR is a meme coin.

Recurso The Top Floor Boss

Para uma compreensão mais aprofundada de The Top Floor Boss, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre The Top Floor Boss

Última atualização da página: 2026-08-13 08:54:23 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o The Top Floor Boss (TJR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre The Top Floor Boss

TJRUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em TJR com alavancagem. Explore a negociação de futuros de TJRUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie The Top Floor Boss (TJR) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Top Floor Boss.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TJR/USD1
R$0.000654978
R$0.000654978R$0.000654978
-5.82%
420.79M (USDT)
TJR/USDT
R$0.000656535
R$0.000656535R$0.000656535
-5.72%
402.45M (USDT)

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ETH
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Solana

SOL

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.0926415
R$0.0926415R$0.0926415

-10.75%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1199409
R$0.1199409R$0.1199409

+477.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.331754
R$1.331754R$1.331754

+5.59%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6297638
R$1.6297638R$1.6297638

-3.84%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0492012
R$0.0492012R$0.0492012

-2.06%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001928085
R$0.001928085R$0.001928085

+48.60%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.31958864
R$1.31958864R$1.31958864

+16.04%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00599445
R$0.00599445R$0.00599445

+15.50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.973962
R$12.973962R$12.973962

+24.99%

Velvet

Velvet

VELVET

R$3.7728186
R$3.7728186R$3.7728186

+12.00%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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1 TJR = 0.000656535 BRL