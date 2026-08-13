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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Theoriq, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Theoriq, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Theoriq (THQ) hoje

Análise técnica de Theoriq (THQ) hoje

A página de Análise de Theoriq fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de THQ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Theoriq abaixo.

Variação de preço de Theoriq (THQ)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00957---2.75%-22.07%-59.21%
Saiba mais sobre o preço de Theoriq

Fluxo de capital de Theoriq

Entrada líquidaPreço de THQUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11-$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.01 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Theoriq.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
THQ/USDT
$0.00957
$0.00957$0.00957
-0.20%
5.51M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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