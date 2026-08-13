Análise técnica de Theoriq (THQ) hoje A página de Análise de Theoriq fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de THQ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Theoriq abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Theoriq (THQ) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00957 -- -2.75% -22.07% -59.21%

Fluxo de capital de Theoriq Entrada líquida Preço de THQUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.01 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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