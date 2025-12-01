Preço de THINK Token hoje

O preço ao vivo de THINK Token (THINK) hoje é $ 0.00197, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de THINK para USD é de $ 0.00197 por THINK.

THINK Token ocupa atualmente a posição #3962 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 THINK. Nas últimas 24 horas, THINK foi negociado entre $ 0.0018 (mínimo) e $ 0.00222 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.09159672574773454, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.002039467462335858.

No desempenho de curto prazo, THINK movimentou-se 0.00% na última hora e -31.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 36.33K.

Informações de mercado de THINK Token (THINK)

Classificação No.3962 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 36.33K$ 36.33K $ 36.33K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ETH

