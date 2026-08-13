Análise técnica de THENA (THE) hoje A página de Análise de THENA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de THE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de THENA abaixo. Cadastrar

Variação de preço de THENA (THE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.06024 -- +14.39% +6.88% -44.76%

Indicadores técnicos de THENA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do THENA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 9 Neutro 2 Compra 15 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.06034 0.06033 R2 0.06033 0.06032 R1 0.06032 0.06032 PP 0.06031 0.06031 S1 0.0603 0.0603 S2 0.06029 0.0603 S3 0.06028 0.06029

Sinais de mercado THENA Volume líquido atual de ordens em aberto -0.08M $0.97 M $1.05 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.66 M Vendas ativas de 7 dias $0.65 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de THENA Entrada líquida Preço de THEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.06 2026-08-12 -$0.05 M 0.06 2026-08-11 -$0.15 M 0.06 2026-08-10 -$0.13 M 0.06 2026-08-09 -$0.02 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie THENA (THE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o THENA. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h THE / USDT $0.06024 $0.06024 $0.06024 +2.79% 985.29K (USDT) Negociar THE / USDC $0.06009 $0.06009 $0.06009 +2.59% 952.42K (USDT) Negociar