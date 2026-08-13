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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre THENA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre THENA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de THENA (THE) hoje

Análise técnica de THENA (THE) hoje

A página de Análise de THENA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de THE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de THENA abaixo.

Variação de preço de THENA (THE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.06024--+14.39%+6.88%-44.76%
Saiba mais sobre o preço de THENA

Indicadores técnicos de THENA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do THENA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 2
Compra 15
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.06034
0.06033
R2
0.06033
0.06032
R1
0.06032
0.06032
PP
0.06031
0.06031
S1
0.0603
0.0603
S2
0.06029
0.0603
S3
0.06028
0.06029

Sinais de mercado THENA

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.08M
$0.97 M
$1.05 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.66 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.65 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de THENA

Entrada líquidaPreço de THEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.06
2026-08-12-$0.05 M0.06
2026-08-11-$0.15 M0.06
2026-08-10-$0.13 M0.06
2026-08-09-$0.02 M0.06

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
THE/USDT
$0.06024
$0.06024$0.06024
+2.79%
985.29K (USDT)
THE/USDC
$0.06009
$0.06009$0.06009
+2.59%
952.42K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de THE para USD

Montante

THE
THE
USD
USD

1 THE = 0.06024 USD