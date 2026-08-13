Análise técnica de TFUEL (TFUEL) hoje A página de Análise de TFUEL fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TFUEL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TFUEL abaixo. Cadastrar

Variação de preço de TFUEL (TFUEL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.007231 -- -1.62% -5.79% -37.62%

Indicadores técnicos de TFUEL

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TFUEL em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 19 Neutro 6 Compra 1 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 6 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00727 0.00726 R2 0.00726 0.00725 R1 0.00724 0.00725 PP 0.00724 0.00724 S1 0.00722 0.00722 S2 0.00721 0.00722 S3 0.00719 0.00721

Sinais de mercado TFUEL Volume líquido atual de ordens em aberto -0.02M $0.18 M $0.20 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.00 M Vendas ativas de 7 dias $0.00 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de TFUEL Entrada líquida Preço de TFUELUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 -$0.01 M 0.01 2026-08-09 $0.02 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie TFUEL (TFUEL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TFUEL. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TFUEL / USDT $0.007229 $0.007229 $0.007229 -0.95% 7.47M (USDT) Negociar