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Análise técnica de TFUEL (TFUEL) hoje

Análise técnica de TFUEL (TFUEL) hoje

A página de Análise de TFUEL fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TFUEL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TFUEL abaixo.

Variação de preço de TFUEL (TFUEL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.007231---1.62%-5.79%-37.62%
Saiba mais sobre o preço de TFUEL

Indicadores técnicos de TFUEL

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TFUEL em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 19
Neutro 6
Compra 1
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 6Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00727
0.00726
R2
0.00726
0.00725
R1
0.00724
0.00725
PP
0.00724
0.00724
S1
0.00722
0.00722
S2
0.00721
0.00722
S3
0.00719
0.00721

Sinais de mercado TFUEL

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$0.18 M
$0.20 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de TFUEL

Entrada líquidaPreço de TFUELUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10-$0.01 M0.01
2026-08-09$0.02 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TFUEL/USDT
$0.007229
$0.007229$0.007229
-0.95%
7.47M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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TFUEL
TFUEL
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