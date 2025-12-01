Preço de Tenge Tenge hoje

O preço ao vivo de Tenge Tenge (TENGE) hoje é $ 0.0002791, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TENGE para USD é de $ 0.0002791 por TENGE.

Tenge Tenge ocupa atualmente a posição #4056 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 TENGE. Nas últimas 24 horas, TENGE foi negociado entre $ 0.000274 (mínimo) e $ 0.0002798 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.002399909686398066, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000117331956742167.

No desempenho de curto prazo, TENGE movimentou-se -0.08% na última hora e +1.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.95K.

Informações de mercado de Tenge Tenge (TENGE)

Classificação No.4056 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 55.95K$ 55.95K $ 55.95K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 279.10K$ 279.10K $ 279.10K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Tenge Tenge é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.95K. A oferta em circulação de TENGE é 0.00, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 279.10K.