Análise técnica de TENDIES (TENDIES) hoje A página de Análise de TENDIES fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TENDIES, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TENDIES abaixo. Cadastrar

Variação de preço de TENDIES (TENDIES) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01817 -- -24.64% +354.25% +354.25%

Indicadores técnicos de TENDIES

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TENDIES em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 17 Neutro 5 Compra 4 Médias móveis : Venda forte Venda 11 Neutro 1 Compra 2 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01845 0.0184 R2 0.0184 0.01836 R1 0.01835 0.01833 PP 0.0183 0.0183 S1 0.01825 0.01826 S2 0.01819 0.01823 S3 0.01814 0.01819

Sinais de mercado TENDIES Volume líquido atual de ordens em aberto -0.02M $0.06 M $0.09 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.02 M Vendas ativas de 7 dias $0.02 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de TENDIES Entrada líquida Preço de TENDIESUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie TENDIES (TENDIES) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TENDIES. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TENDIES / USD1 $0.01812 $0.01812 $0.01812 -1.56% 2.72M (USDT) Negociar TENDIES / USDT $0.01817 $0.01817 $0.01817 -1.46% 3.85M (USDT) Negociar