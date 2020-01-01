Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre TENDIES, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre TENDIES, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre TENDIES

Informações sobre preços de TENDIES

O que é TENDIES

Tokenomics de TENDIES

Previsão de preço de TENDIES

Histórico de preço de TENDIES

Guia de compra de TENDIES

Conversor de TENDIES para moeda Fiat

Spot TENDIES

Futuros USDT-M de TENDIES

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de TENDIES (TENDIES) hoje

Análise técnica de TENDIES (TENDIES) hoje

A página de Análise de TENDIES fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TENDIES, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TENDIES abaixo.

Variação de preço de TENDIES (TENDIES)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01817---24.64%+354.25%+354.25%
Saiba mais sobre o preço de TENDIES

Indicadores técnicos de TENDIES

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TENDIES em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 17
Neutro 5
Compra 4
Médias móveis:Venda forteVenda 11Neutro 1Compra 2
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01845
0.0184
R2
0.0184
0.01836
R1
0.01835
0.01833
PP
0.0183
0.0183
S1
0.01825
0.01826
S2
0.01819
0.01823
S3
0.01814
0.01819

Sinais de mercado TENDIES

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$0.06 M
$0.09 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.02 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de TENDIES

Entrada líquidaPreço de TENDIESUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre TENDIES

Negocie TENDIES (TENDIES) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TENDIES.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TENDIES/USD1
$0.01812
$0.01812$0.01812
-1.56%
2.72M (USDT)
TENDIES/USDT
$0.01817
$0.01817$0.01817
-1.46%
3.85M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de TENDIES para USD

Montante

TENDIES
TENDIES
USD
USD

1 TENDIES = 0.01816 USD