Análise técnica de Telcoin (TEL) hoje A página de Análise de Telcoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TEL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Telcoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Telcoin (TEL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.001582 -- +1.86% -24.81% -54.96%

Fluxo de capital de Telcoin Entrada líquida Preço de TELUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.05 M 0.00 2026-08-11 $0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.05 M 0.00 2026-08-09 -$0.04 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Telcoin (TEL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Telcoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TEL / USDT $0.001584 $0.001584 $0.001584 +1.34% 59.32M (USDT) Negociar