O preço ao vivo de PrompTale AI hoje é 0.003554 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TALE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TALE facilmente na MEXC agora.

Cotação PrompTale AI (TALE)

Preço em tempo real de 1 TALE para USD

$0.003425
$0.003425$0.003425
-0.14%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de PrompTale AI (TALE)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:58:47 (UTC+8)

Informações de preço de PrompTale AI (TALE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.003016
$ 0.003016$ 0.003016
Mínimo 24h
$ 0.003728
$ 0.003728$ 0.003728
Máximo 24h

$ 0.003016
$ 0.003016$ 0.003016

$ 0.003728
$ 0.003728$ 0.003728

$ 0.3090272322133998
$ 0.3090272322133998$ 0.3090272322133998

$ 0.002847213790853471
$ 0.002847213790853471$ 0.002847213790853471

+0.14%

-0.13%

-26.83%

-26.83%

O preço em tempo real de PrompTale AI (TALE) é $ 0.003554. Nas últimas 24 horas, TALE foi negociado entre a mínima de $ 0.003016 e a máxima de $ 0.003728, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TALE é $ 0.3090272322133998, enquanto o mais baixo é $ 0.002847213790853471.

Em termos de desempenho de curto prazo, TALE variou +0.14% na última hora, -0.13% nas últimas 24 horas e -26.83% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PrompTale AI (TALE)

No.2665

$ 360.35K
$ 360.35K$ 360.35K

$ 18.40K
$ 18.40K$ 18.40K

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

101.39M
101.39M 101.39M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

20.27%

BSC

A capitalização de mercado atual de PrompTale AI é $ 360.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 18.40K. A oferta em circulação de TALE é 101.39M, com um fornecimento total de 500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.78M.

Histórico de preços de PrompTale AI (TALE) em USD

Acompanhe as variações de preço de PrompTale AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000048-0.13%
30 dias$ -0.003843-51.96%
60 dias$ -0.002234-38.60%
90 dias$ -0.010206-74.18%
Variação de preço de PrompTale AI hoje

Hoje, TALE registrou uma variação de $ -0.0000048 (-0.13%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de PrompTale AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.003843 (-51.96%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de PrompTale AI

Expandindo a visualização para 60 dias, TALE teve uma variação de $ -0.002234 (-38.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de PrompTale AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.010206 (-74.18%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de PrompTale AI (TALE)!

Confira agora a página de histórico de preço do PrompTale AI.

O que é PrompTale AI (TALE)

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

PrompTale AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em PrompTale AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TALE para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre PrompTale AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de PrompTale AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do PrompTale AI (em USD)

Quanto valerá PrompTale AI (TALE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em PrompTale AI (TALE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para PrompTale AI.

Confira a previsão de preço de PrompTale AI agora!

Tokenomics de PrompTale AI (TALE)

Compreender a tokenomics de PrompTale AI (TALE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TALE agora!

Como comprar PrompTale AI (TALE)

Quer saber como comprar PrompTale AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar PrompTale AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TALE para moedas locais

1 PrompTale AI (TALE) para VND
93.52351
1 PrompTale AI (TALE) para AUD
A$0.00547316
1 PrompTale AI (TALE) para GBP
0.00262996
1 PrompTale AI (TALE) para EUR
0.00305644
1 PrompTale AI (TALE) para USD
$0.003554
1 PrompTale AI (TALE) para MYR
RM0.01499788
1 PrompTale AI (TALE) para TRY
0.14869936
1 PrompTale AI (TALE) para JPY
¥0.536654
1 PrompTale AI (TALE) para ARS
ARS$5.02684868
1 PrompTale AI (TALE) para RUB
0.28879804
1 PrompTale AI (TALE) para INR
0.3154175
1 PrompTale AI (TALE) para IDR
Rp59.23330964
1 PrompTale AI (TALE) para KRW
5.07713778
1 PrompTale AI (TALE) para PHP
0.20726928
1 PrompTale AI (TALE) para EGP
￡E.0.16902824
1 PrompTale AI (TALE) para BRL
R$0.01958254
1 PrompTale AI (TALE) para CAD
C$0.0049756
1 PrompTale AI (TALE) para BDT
0.43088696
1 PrompTale AI (TALE) para NGN
5.19587692
1 PrompTale AI (TALE) para COP
$13.77516184
1 PrompTale AI (TALE) para ZAR
R.0.062195
1 PrompTale AI (TALE) para UAH
0.1473133
1 PrompTale AI (TALE) para TZS
T.Sh.8.71078292
1 PrompTale AI (TALE) para VES
Bs0.689476
1 PrompTale AI (TALE) para CLP
$3.39407
1 PrompTale AI (TALE) para PKR
Rs1.00194368
1 PrompTale AI (TALE) para KZT
1.9045886
1 PrompTale AI (TALE) para THB
฿0.11607364
1 PrompTale AI (TALE) para TWD
NT$0.10917888
1 PrompTale AI (TALE) para AED
د.إ0.01304318
1 PrompTale AI (TALE) para CHF
Fr0.00280766
1 PrompTale AI (TALE) para HKD
HK$0.02765012
1 PrompTale AI (TALE) para AMD
֏1.3533632
1 PrompTale AI (TALE) para MAD
.د.م0.03241248
1 PrompTale AI (TALE) para MXN
$0.06606886
1 PrompTale AI (TALE) para SAR
ريال0.0133275
1 PrompTale AI (TALE) para ETB
Br0.5215495
1 PrompTale AI (TALE) para KES
KSh0.45743534
1 PrompTale AI (TALE) para JOD
د.أ0.002519786
1 PrompTale AI (TALE) para PLN
0.01300764
1 PrompTale AI (TALE) para RON
лв0.01556652
1 PrompTale AI (TALE) para SEK
kr0.03379854
1 PrompTale AI (TALE) para BGN
лв0.00597072
1 PrompTale AI (TALE) para HUF
Ft1.20146524
1 PrompTale AI (TALE) para CZK
0.07434968
1 PrompTale AI (TALE) para KWD
د.ك0.00108397
1 PrompTale AI (TALE) para ILS
0.01162158
1 PrompTale AI (TALE) para BOB
Bs0.02448706
1 PrompTale AI (TALE) para AZN
0.0060418
1 PrompTale AI (TALE) para TJS
SM0.03276788
1 PrompTale AI (TALE) para GEL
0.0095958
1 PrompTale AI (TALE) para AOA
Kz3.25756086
1 PrompTale AI (TALE) para BHD
.د.ب0.00133275
1 PrompTale AI (TALE) para BMD
$0.003554
1 PrompTale AI (TALE) para DKK
kr0.02281668
1 PrompTale AI (TALE) para HNL
L0.09290156
1 PrompTale AI (TALE) para MUR
0.16163592
1 PrompTale AI (TALE) para NAD
$0.06098664
1 PrompTale AI (TALE) para NOK
kr0.03596648
1 PrompTale AI (TALE) para NZD
$0.00618396
1 PrompTale AI (TALE) para PAB
B/.0.003554
1 PrompTale AI (TALE) para PGK
K0.01506896
1 PrompTale AI (TALE) para QAR
ر.ق0.01290102
1 PrompTale AI (TALE) para RSD
дин.0.3584209
1 PrompTale AI (TALE) para UZS
soʻm42.81926726
1 PrompTale AI (TALE) para ALL
L0.2958705
1 PrompTale AI (TALE) para ANG
ƒ0.00636166
1 PrompTale AI (TALE) para AWG
ƒ0.00636166
1 PrompTale AI (TALE) para BBD
$0.007108
1 PrompTale AI (TALE) para BAM
KM0.00597072
1 PrompTale AI (TALE) para BIF
Fr10.512732
1 PrompTale AI (TALE) para BND
$0.00458466
1 PrompTale AI (TALE) para BSD
$0.003554
1 PrompTale AI (TALE) para JMD
$0.56888878
1 PrompTale AI (TALE) para KHR
14.27307724
1 PrompTale AI (TALE) para KMF
Fr1.506896
1 PrompTale AI (TALE) para LAK
77.26086802
1 PrompTale AI (TALE) para LKR
Rs1.07078466
1 PrompTale AI (TALE) para MDL
L0.0600626
1 PrompTale AI (TALE) para MGA
Ar15.86605112
1 PrompTale AI (TALE) para MOP
P0.02832538
1 PrompTale AI (TALE) para MVR
0.0543762
1 PrompTale AI (TALE) para MWK
MK6.13814894
1 PrompTale AI (TALE) para MZN
MT0.2271006
1 PrompTale AI (TALE) para NPR
Rs0.5025356
1 PrompTale AI (TALE) para PYG
24.853122
1 PrompTale AI (TALE) para RWF
Fr5.142638
1 PrompTale AI (TALE) para SBD
$0.02924942
1 PrompTale AI (TALE) para SCR
0.05060896
1 PrompTale AI (TALE) para SRD
$0.13636698
1 PrompTale AI (TALE) para SVC
$0.03095534
1 PrompTale AI (TALE) para SZL
L0.0609511
1 PrompTale AI (TALE) para TMT
m0.012439
1 PrompTale AI (TALE) para TND
د.ت0.010416774
1 PrompTale AI (TALE) para TTD
$0.02402504
1 PrompTale AI (TALE) para UGX
Sh12.126248
1 PrompTale AI (TALE) para XAF
Fr2.004456
1 PrompTale AI (TALE) para XCD
$0.0095958
1 PrompTale AI (TALE) para XOF
Fr2.004456
1 PrompTale AI (TALE) para XPF
Fr0.362508
1 PrompTale AI (TALE) para BWP
P0.05021802
1 PrompTale AI (TALE) para BZD
$0.007108
1 PrompTale AI (TALE) para CVE
$0.3370969
1 PrompTale AI (TALE) para DJF
Fr0.629058
1 PrompTale AI (TALE) para DOP
$0.22308458
1 PrompTale AI (TALE) para DZD
د.ج0.46251756
1 PrompTale AI (TALE) para FJD
$0.00806758
1 PrompTale AI (TALE) para GNF
Fr30.63548
1 PrompTale AI (TALE) para GTQ
Q0.02708148
1 PrompTale AI (TALE) para GYD
$0.74022712
1 PrompTale AI (TALE) para ISK
kr0.430034

Recurso PrompTale AI

Para uma compreensão mais aprofundada de PrompTale AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do PrompTale AI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre PrompTale AI

Quanto vale hoje o PrompTale AI (TALE)?
O preço ao vivo de TALE em USD é 0.003554 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TALE para USD?
O preço atual de TALE para USD é $ 0.003554. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de PrompTale AI?
A capitalização de mercado de TALE é $ 360.35K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TALE?
O fornecimento circulante de TALE é de 101.39M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TALE?
TALE atingiu um preço máximo histórico de 0.3090272322133998 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TALE?
TALE atingiu um preço minímo histórico de 0.002847213790853471 USD.
Qual é o volume de negociação de TALE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TALE é $ 18.40K USD.
TALE vai subir ainda este ano?
TALE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TALE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 12:58:47 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o PrompTale AI (TALE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de TALE para USD

Montante

TALE
TALE
USD
USD

1 TALE = 0.003554 USD

Negocie TALE

TALE/USDT
$0.003425
$0.003425$0.003425
-0.13%

