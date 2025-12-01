Mais sobre TAKER
Tokenomics de Taker Protocol (TAKER)
Tokenomics e análise de preços de Taker Protocol (TAKER)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Taker Protocol (TAKER), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Taker Protocol (TAKER)
Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.
Tokenomics de Taker Protocol (TAKER): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Taker Protocol (TAKER) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens TAKER que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens TAKER podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do TAKER, explore o preço em tempo real do token TAKER!
Como comprar TAKER
Histórico de preços de Taker Protocol (TAKER)
Analisar o histórico de preços de TAKER ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de TAKER
Quer saber para onde o TAKER pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do TAKER combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
