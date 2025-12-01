Preço de Taker Protocol hoje

O preço ao vivo de Taker Protocol (TAKER) hoje é $ 0.002448, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TAKER para USD é de $ 0.002448 por TAKER.

Taker Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TAKER. Nas últimas 24 horas, TAKER foi negociado entre $ 0.002444 (mínimo) e $ 0.002449 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TAKER movimentou-se -0.05% na última hora e -30.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 192.27K.

Informações de mercado de Taker Protocol (TAKER)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 192.27K$ 192.27K $ 192.27K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Taker Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 192.27K. A oferta em circulação de TAKER é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.45M.