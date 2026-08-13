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Análise técnica de Overtake (TAKE) hoje

Análise técnica de Overtake (TAKE) hoje

A página de Análise de Overtake fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TAKE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Overtake abaixo.

Variação de preço de Overtake (TAKE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04293--+10.21%+124.29%+67.23%
Saiba mais sobre o preço de Overtake

Indicadores técnicos de Overtake

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Overtake em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 4
Compra 8
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 4Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04297
0.04296
R2
0.04296
0.04295
R1
0.04295
0.04295
PP
0.04294
0.04294
S1
0.04293
0.04293
S2
0.04292
0.04293
S3
0.04291
0.04292

Sinais de mercado Overtake

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.04M
$5.34 M
$6.38 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.18 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.19 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$1.98 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.98 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Overtake

Entrada líquidaPreço de TAKEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12-$0.01 M0.04
2026-08-11-$0.01 M0.05
2026-08-10$0.00 M0.06
2026-08-09$0.00 M0.06

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TAKE/USDT
$0.04284
$0.04284$0.04284
+1.51%
1.77M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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TAKE
TAKE
USD
USD

1 TAKE = 0.04293 USD