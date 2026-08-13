Análise técnica de Overtake (TAKE) hoje A página de Análise de Overtake fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TAKE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Overtake abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Overtake (TAKE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04293 -- +10.21% +124.29% +67.23%

Indicadores técnicos de Overtake

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Overtake em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 4 Compra 8 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 4 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.04297 0.04296 R2 0.04296 0.04295 R1 0.04295 0.04295 PP 0.04294 0.04294 S1 0.04293 0.04293 S2 0.04292 0.04293 S3 0.04291 0.04292

Sinais de mercado Overtake Volume líquido atual de ordens em aberto -1.04M $5.34 M $6.38 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.18 M Vendas ativas de 3 dias $0.19 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $1.98 M Vendas ativas de 7 dias $1.98 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Overtake Entrada líquida Preço de TAKEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 -$0.01 M 0.04 2026-08-11 -$0.01 M 0.05 2026-08-10 $0.00 M 0.06 2026-08-09 $0.00 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Overtake (TAKE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Overtake. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TAKE / USDT $0.04284 $0.04284 $0.04284 +1.51% 1.77M (USDT) Negociar