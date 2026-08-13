Análise técnica de Taiko (TAIKO) hoje A página de Análise de Taiko fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TAIKO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Taiko abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Taiko (TAIKO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0693 -- -2.95% -15.39% -40.77%

Indicadores técnicos de Taiko

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Taiko em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 1 Compra 14 Médias móveis : Neutro Venda 8 Neutro 0 Compra 6 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.06935 0.06933 R2 0.06933 0.06931 R1 0.06929 0.06929 PP 0.06927 0.06927 S1 0.06923 0.06925 S2 0.06921 0.06923 S3 0.06917 0.06921

Sinais de mercado Taiko Volume líquido atual de ordens em aberto -0.84M $5.16 M $6.00 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Taiko Entrada líquida Preço de TAIKOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.07 2026-08-12 $0.00 M 0.07 2026-08-11 $0.01 M 0.07 2026-08-10 $0.01 M 0.07 2026-08-09 $0.04 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Taiko (TAIKO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Taiko. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TAIKO / USDT $0.0692 $0.0692 $0.0692 -0.27% 793.06K (USDT) Negociar