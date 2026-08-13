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Análise técnica de Taiko (TAIKO) hoje

Análise técnica de Taiko (TAIKO) hoje

A página de Análise de Taiko fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TAIKO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Taiko abaixo.

Variação de preço de Taiko (TAIKO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0693---2.95%-15.39%-40.77%
Saiba mais sobre o preço de Taiko

Indicadores técnicos de Taiko

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Taiko em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 1
Compra 14
Médias móveis:NeutroVenda 8Neutro 0Compra 6
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.06935
0.06933
R2
0.06933
0.06931
R1
0.06929
0.06929
PP
0.06927
0.06927
S1
0.06923
0.06925
S2
0.06921
0.06923
S3
0.06917
0.06921

Sinais de mercado Taiko

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.84M
$5.16 M
$6.00 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Taiko

Entrada líquidaPreço de TAIKOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.07
2026-08-12$0.00 M0.07
2026-08-11$0.01 M0.07
2026-08-10$0.01 M0.07
2026-08-09$0.04 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TAIKO/USDT
$0.0692
$0.0692$0.0692
-0.27%
793.06K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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