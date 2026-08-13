Análise técnica de TARS Protocol (TAI) hoje A página de Análise de TARS Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TARS Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de TARS Protocol (TAI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.006564 -- -6.61% -28.80% -67.49%

Fluxo de capital de TARS Protocol Entrada líquida Preço de TAIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie TARS Protocol (TAI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TARS Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TAI / USDT $0.006564 $0.006564 $0.006564 -2.55% 8.88M (USDT) Negociar