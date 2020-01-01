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Análise técnica de Tagger (TAG) hoje

Análise técnica de Tagger (TAG) hoje

A página de Análise de Tagger fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TAG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Tagger abaixo.

Variação de preço de Tagger (TAG)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.001205---6.96%+36.03%-1.61%
Saiba mais sobre o preço de Tagger

Indicadores técnicos de Tagger

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Tagger em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 0
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 0Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.001209
0.001208
R2
0.001208
0.001208
R1
0.001208
0.001208
PP
0.001207
0.001207
S1
0.001207
0.001207
S2
0.001206
0.001207
S3
0.001206
0.001206

Sinais de mercado Tagger

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.30M
$4.02 M
$4.33 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.21 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.21 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.71 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.71 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Tagger

Entrada líquidaPreço de TAGUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Tagger (TAG) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Tagger.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TAG/USDT
$0.001205
$0.001205$0.001205
-0.24%
62.78M (USDT)
TAG/USD1
$0.0012006
$0.0012006$0.0012006
-0.86%
44.81M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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TAG
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