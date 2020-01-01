Análise técnica de Tagger (TAG) hoje A página de Análise de Tagger fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TAG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Tagger abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Tagger (TAG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.001205 -- -6.96% +36.03% -1.61%

Indicadores técnicos de Tagger

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Tagger em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 0 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 0 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.001209 0.001208 R2 0.001208 0.001208 R1 0.001208 0.001208 PP 0.001207 0.001207 S1 0.001207 0.001207 S2 0.001206 0.001207 S3 0.001206 0.001206

Sinais de mercado Tagger Volume líquido atual de ordens em aberto -0.30M $4.02 M $4.33 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.21 M Vendas ativas de 3 dias $0.21 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.71 M Vendas ativas de 7 dias $0.71 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Tagger Entrada líquida Preço de TAGUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Tagger (TAG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Tagger. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TAG / USDT $0.001205 $0.001205 $0.001205 -0.24% 62.78M (USDT) Negociar TAG / USD1 $0.0012006 $0.0012006 $0.0012006 -0.86% 44.81M (USDT) Negociar