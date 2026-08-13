Análise técnica de TAC (TAC) hoje A página de Análise de TAC fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TAC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TAC abaixo. Cadastrar

Variação de preço de TAC (TAC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002879 -- -12.97% +1.19% -87.18%

Indicadores técnicos de TAC

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TAC em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 4 Compra 6 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 0 Compra 5 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 7 Neutro 4 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.002895 0.002894 R2 0.002894 0.002894 R1 0.002894 0.002894 PP 0.002893 0.002893 S1 0.002893 0.002893 S2 0.002892 0.002893 S3 0.002892 0.002892

Sinais de mercado TAC Volume líquido atual de ordens em aberto -0.27M $3.73 M $4.00 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.11 M Vendas ativas de 7 dias $0.12 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de TAC Entrada líquida Preço de TACUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie TAC (TAC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TAC. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TAC / USDT $0.002879 $0.002879 $0.002879 +1.73% 29.24M (USDT) Negociar