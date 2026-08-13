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Análise técnica de TAC (TAC) hoje

Análise técnica de TAC (TAC) hoje

A página de Análise de TAC fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TAC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TAC abaixo.

Variação de preço de TAC (TAC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.002879---12.97%+1.19%-87.18%
Saiba mais sobre o preço de TAC

Indicadores técnicos de TAC

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TAC em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 4
Compra 6
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 0Compra 5
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 7Neutro 4Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.002895
0.002894
R2
0.002894
0.002894
R1
0.002894
0.002894
PP
0.002893
0.002893
S1
0.002893
0.002893
S2
0.002892
0.002893
S3
0.002892
0.002892

Sinais de mercado TAC

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.27M
$3.73 M
$4.00 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.12 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de TAC

Entrada líquidaPreço de TACUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.04 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09-$0.01 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TAC/USDT
$0.002879
$0.002879$0.002879
+1.73%
29.24M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

TAC
TAC
USD
USD

1 TAC = 0.002879 USD