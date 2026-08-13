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Análise técnica de Trusta.AI (TA) hoje

Análise técnica de Trusta.AI (TA) hoje

A página de Análise de Trusta.AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Trusta.AI abaixo.

Variação de preço de Trusta.AI (TA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0621---0.88%-16.77%+19.58%
Saiba mais sobre o preço de Trusta.AI

Indicadores técnicos de Trusta.AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Trusta.AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 6
Compra 5
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 2Compra 4
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 7Neutro 4Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.06223
0.06223
R2
0.06223
0.06222
R1
0.06222
0.06222
PP
0.06222
0.06222
S1
0.06221
0.06221
S2
0.06221
0.06221
S3
0.0622
0.06221

Sinais de mercado Trusta.AI

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.62M
$5.91 M
$6.52 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.01 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Trusta.AI

Entrada líquidaPreço de TAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.06
2026-08-12$0.00 M0.06
2026-08-11$0.00 M0.06
2026-08-10-$0.02 M0.06
2026-08-09-$0.01 M0.06

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TA/USDT
$0.0621
$0.0621$0.0621
-0.01%
859.09K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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