Análise técnica de Trusta.AI (TA) hoje A página de Análise de Trusta.AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Trusta.AI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Trusta.AI (TA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0621 -- -0.88% -16.77% +19.58%

Indicadores técnicos de Trusta.AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Trusta.AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 6 Compra 5 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 4 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 7 Neutro 4 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.06223 0.06223 R2 0.06223 0.06222 R1 0.06222 0.06222 PP 0.06222 0.06222 S1 0.06221 0.06221 S2 0.06221 0.06221 S3 0.0622 0.06221

Sinais de mercado Trusta.AI Volume líquido atual de ordens em aberto -0.62M $5.91 M $6.52 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.02 M Vendas ativas de 7 dias $0.01 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Trusta.AI Entrada líquida Preço de TAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.06 2026-08-12 $0.00 M 0.06 2026-08-11 $0.00 M 0.06 2026-08-10 -$0.02 M 0.06 2026-08-09 -$0.01 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Trusta.AI (TA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Trusta.AI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h TA / USDT $0.0621 $0.0621 $0.0621 -0.01% 859.09K (USDT) Negociar