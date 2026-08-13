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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Maple Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Maple Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Maple Finance (SYRUP) hoje

Análise técnica de Maple Finance (SYRUP) hoje

A página de Análise de Maple Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SYRUP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Maple Finance abaixo.

Variação de preço de Maple Finance (SYRUP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1486---6.81%-21.65%-37.43%
Saiba mais sobre o preço de Maple Finance

Indicadores técnicos de Maple Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Maple Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 12
Neutro 10
Compra 4
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 3Compra 3
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 7Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1486
0.1485
R2
0.1485
0.1485
R1
0.1485
0.1485
PP
0.1484
0.1484
S1
0.1484
0.1484
S2
0.1483
0.1484
S3
0.1483
0.1483

Sinais de mercado Maple Finance

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.26M
$1.34 M
$1.60 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.35 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.33 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.92 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.93 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Maple Finance

Entrada líquidaPreço de SYRUPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.15
2026-08-12$0.09 M0.15
2026-08-11-$0.06 M0.15
2026-08-10$0.00 M0.15
2026-08-09$0.13 M0.15

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SYRUP/USDT
$0.14866
$0.14866$0.14866
-1.06%
382.08K (USDT)
SYRUP/USDC
$0.1485
$0.1485$0.1485
-1.19%
350.60K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SYRUP
USD
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