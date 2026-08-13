Análise técnica de Maple Finance (SYRUP) hoje A página de Análise de Maple Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SYRUP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Maple Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Maple Finance (SYRUP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1486 -- -6.81% -21.65% -37.43%

Indicadores técnicos de Maple Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Maple Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 12 Neutro 10 Compra 4 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 3 Compra 3 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 7 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1486 0.1485 R2 0.1485 0.1485 R1 0.1485 0.1485 PP 0.1484 0.1484 S1 0.1484 0.1484 S2 0.1483 0.1484 S3 0.1483 0.1483

Sinais de mercado Maple Finance Volume líquido atual de ordens em aberto -0.26M $1.34 M $1.60 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.35 M Vendas ativas de 3 dias $0.33 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.92 M Vendas ativas de 7 dias $0.93 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Maple Finance Entrada líquida Preço de SYRUPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.15 2026-08-12 $0.09 M 0.15 2026-08-11 -$0.06 M 0.15 2026-08-10 $0.00 M 0.15 2026-08-09 $0.13 M 0.15 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Maple Finance (SYRUP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Maple Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SYRUP / USDT $0.14866 $0.14866 $0.14866 -1.06% 382.08K (USDT) Negociar SYRUP / USDC $0.1485 $0.1485 $0.1485 -1.19% 350.60K (USDT) Negociar