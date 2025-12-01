Preço de Syndicate hoje

O preço ao vivo de Syndicate (SYND) hoje é $ 0.1135, com uma variação de 0.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SYND para USD é de $ 0.1135 por SYND.

Syndicate ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SYND. Nas últimas 24 horas, SYND foi negociado entre $ 0.1068 (mínimo) e $ 0.1138 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SYND movimentou-se 0.00% na última hora e +6.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.51K.

Informações de mercado de Syndicate (SYND)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 55.51K$ 55.51K $ 55.51K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 113.50M$ 113.50M $ 113.50M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Syndicate é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.51K. A oferta em circulação de SYND é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 113.50M.