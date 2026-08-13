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Análise técnica de Space and Time (SXT) hoje

Análise técnica de Space and Time (SXT) hoje

A página de Análise de Space and Time fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SXT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Space and Time abaixo.

Variação de preço de Space and Time (SXT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00731---1.79%-8.34%-47.64%
Saiba mais sobre o preço de Space and Time

Indicadores técnicos de Space and Time

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Space and Time em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 4
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 0Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.007311
0.00731
R2
0.00731
0.00731
R1
0.00731
0.00731
PP
0.007309
0.007309
S1
0.007309
0.007309
S2
0.007308
0.007309
S3
0.007308
0.007308

Sinais de mercado Space and Time

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.03M
$1.08 M
$1.11 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.06M
Compras ativas de 3 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.21 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.51 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.55 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Space and Time

Entrada líquidaPreço de SXTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.03 M0.01
2026-08-11$0.06 M0.01
2026-08-10$0.09 M0.01
2026-08-09$0.07 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SXT/USDT
$0.00731
$0.00731$0.00731
-1.97%
8.62M (USDT)
SXT/USDC
$0.007302
$0.007302$0.007302
-2.05%
7.39M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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