Análise técnica de Space and Time (SXT) hoje A página de Análise de Space and Time fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SXT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Space and Time abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Space and Time (SXT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00731 -- -1.79% -8.34% -47.64%

Indicadores técnicos de Space and Time

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Space and Time em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 4 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 0 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.007311 0.00731 R2 0.00731 0.00731 R1 0.00731 0.00731 PP 0.007309 0.007309 S1 0.007309 0.007309 S2 0.007308 0.007309 S3 0.007308 0.007308

Sinais de mercado Space and Time Volume líquido atual de ordens em aberto -0.03M $1.08 M $1.11 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.06M Compras ativas de 3 dias $0.15 M Vendas ativas de 3 dias $0.21 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $0.51 M Vendas ativas de 7 dias $0.55 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Space and Time Entrada líquida Preço de SXTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.03 M 0.01 2026-08-11 $0.06 M 0.01 2026-08-10 $0.09 M 0.01 2026-08-09 $0.07 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Space and Time (SXT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Space and Time. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SXT / USDT $0.00731 $0.00731 $0.00731 -1.97% 8.62M (USDT) Negociar SXT / USDC $0.007302 $0.007302 $0.007302 -2.05% 7.39M (USDT) Negociar